Gobernador de Bolívar Yamil Arana comprometido con el acueducto para Tenche

La Gobernación de Bolívar, a través de Aguas de Bolívar, y de la Alcaldía de San Jacinto del Cauca, oficializó la firma que permitirá poner en marcha el proyecto del nuevo acueducto para el corregimiento de Tenche, una obra esperada por años por esta comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó la importancia de esta obra para el bienestar de la población. “Cuando el agua llega a un pueblo, no solo corre por las tuberías. También corre dignidad, salud y futuro para su gente”.

El alcalde de San Jacinto del Cauca, Oney Hernández, llegó hasta la sede departamental para concretar este paso clave y beneficioso junto a la gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero, resaltando el trabajo articulado entre las entidades para garantizar el acceso al agua potable a las familias de este sector rural, de gran importancia para el departamento.

“Esta es una obra que por años ha necesitado nuestro municipio, especialmente el corregimiento de Tenche. Hoy firmamos los documentos que nos permiten avanzar definitivamente en la puesta en marcha de este proyecto”, manifestó el mandatario local.

Eliana Romero, desde la Gerencia Departamental de Aguas, resaltó que esta iniciativa refleja el compromiso institucional por mejorar la calidad de vida de las comunidades, priorizando el acceso a servicios básicos esenciales.

Con esta firma, el proyecto del acueducto entra en una fase decisiva hacia su ejecución, llevando esperanza y soluciones reales a cientos de familias.