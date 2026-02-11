Gobernador de Bolívar solicita intervención de la SuperSalud por incumplimientos de las EPS

La Gobernación de Bolívar, en cabeza del gobernador Yamil Arana Padauí, hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte acciones inmediatas frente al reiterado incumplimiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el pago de sus obligaciones con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), situación que hoy afecta gravemente la operación de hospitales públicos del departamento, en especial la Clínica Maternidad Rafael Calvo.

El mandatario departamental advirtió que, pese a los esfuerzos financieros realizados por el Gobierno de Bolívar para sanear las finanzas de este centro asistencial, la falta de giros por parte de las EPS pone en riesgo la estabilidad institucional y el cumplimiento de los compromisos laborales con los trabajadores de la salud.

“Hemos hecho un gran esfuerzo ejecutando un plan para dejar a la Maternidad Rafael Calvo sin deudas. Ya pagamos cerca del 50% y vamos bien, pero si las EPS no les giran a las IPS, no hay plan de saneamiento que valga”, afirmó el gobernador Arana.

El pronunciamiento se da luego de que el gobernador manifestara públicamente su preocupación a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Si las EPS no le pagan a los hospitales públicos, estos no tienen cómo pagarle a sus trabajadores. Señores @Supersalud requerimos su atención y que por favor actúen”.

Arana fue enfático en señalar que esta problemática es estructural y recurrente: las IPS públicas asumen la atención de los procedimientos más complejos y costosos, mientras que muchas EPS incumplen de manera sistemática con los pagos correspondientes. “Siempre es el mismo cuento. Así no se puede”, subrayó.

Finalmente, el gobernador cuestionó directamente a las EPS sobre su responsabilidad con el sistema de salud y con el talento humano que lo sostiene: “¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacemos para cumplir con los compromisos salariales de nuestros trabajadores si quienes deben pagar no lo hacen?”.