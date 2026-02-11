DATT lidera encuentro interinstitucional para optimizar tránsito de carga en Mamonal

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en el corredor de carga de la ciudad, especialmente en el sector de Mamonal, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) adelantó un encuentro interinstitucional con la participación del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y los diferentes operadores logísticos de transporte que operan en Cartagena.

“Durante el encuentro se analizaron los inconvenientes que se han venido presentando en la movilidad del corredor de carga, ocasionados principalmente por la acumulación de tractocamiones en la vía pública, situación que genera congestión y afecta el normal tránsito vehicular en esta zona estratégica de la ciudad”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Como resultado de la jornada, se establecieron compromisos orientados a mejorar esta problemática.

Entre ellos, se destacó la necesidad de una mayor organización por parte de los operadores logísticos, en especial aquellos responsables de la colocación de sellos de seguridad, entendiendo que esta actividad ha implicado estacionamientos prolongados de vehículos de carga pesada sobre la vía pública.

El propósito principal de estas acciones es lograr estancias mínimas de los transportes pesados en el corredor de carga, permitiendo así una mayor fluidez vehicular y mejores condiciones de movilidad para todos los actores viales.

Adicionalmente, se acordó la realización de reuniones periódicas de seguimiento, con el fin de evaluar los avances de las acciones implementadas y continuar articulando esfuerzos entre la administración, los operadores logísticos y el sector portuario, en pro de una movilidad más eficiente y una operación logística ordenada en la ciudad.

La administración reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las entidades nacionales y el sector privado para mejorar la movilidad y fortalecer el desarrollo logístico y portuario de Cartagena.