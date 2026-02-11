¿Cuántos años de cárcel tendría que pagar el hombre que agredió a un policía en Suba?

Mucha indignación ha generado un video en el que se ve a un ciudadano golpeando a un policía. A pesar de que el uniformado le hace un llamado a la cordura, el hombre, quien evidentemente está alterado, continúa con la paliza. Además, se puede observa que el sujeto, identificado como Álvaro Javier Salgado Baleta, daña uno de los espejos del vehículo de la Policía.

El hombre, de 27 años, fue capturado y tendrá que responder por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. De acuerdo con la Policía, el hecho tiene que ver con un tema de intolerancia y el uniformado resultó con varias lesiones en su rostro.

“Un uniformado que se desplazaba sobre la zona le hace un llamado de atención, procediendo este sujeto a bajarse y empezar agresiones inicialmente contra la patrulla de policía. Posteriormente, emprende las agresiones contra nuestro uniformado”, aseguró el coronel Julio Botero, comandante Estación de Suba de la Policía de Bogotá.

Hasta 12 años de cárcel podría pagar el agresor

En Caracol Radio hablamos con Francisco Bernate, abogado penalista y docente de la Universidad del Rosario, quien explicó qué consecuencias legales tiene la conducta de este ciudadano.

En primer lugar, Bernate indicó que el hombre tendrá que responder por el delito de violencia contra servidor público. Conducta que está sancionada en Colombia con entre 4 y 8 años de prisión. Igualmente habría causado un daño a un vehículo de la Policía Nacional. Y en este caso, la pena sería de entre 4 y12 años de prisión.

“Es importante decir que, por la gravedad de estos dos delitos, que cada uno de ellos supera los 4 años de prisión, la persona es elegible para estar detenido de manera preventiva, en tanto que es evidente que se trata de un peligro para la sociedad“, agregó Bernate.

Aunque la máxima pena podría ser de 12 años, Salgado realmente estaría privado de la libertad cerca de 6 años. “Si se trata de una persona que no tiene antecedentes penales y demás, pues no procede la máxima condena, pero sí podríamos estar frente a una sanción que podría estar próxima a los seis años de prisión por estos dos delitos“, aseguró Bernate.

El agresor ya fue enviado a una cárcel

La Fiscalía General de la Nación ya judicializó a Álvaro Javier Salgado. La investigación permitió establecer que el hombre, habría iniciado la agresión golpeando uno de los espejos laterales de la patrulla y el vidrio panorámico. En medio de esa acción se causó una lesión en una de sus manos.

Debido a estos hechos, un fiscal URI de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, las dos conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.