Capturados dos adultos mayores con revólveres y municiones en Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos, en el sur de la ciudad.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio 7 de Agosto, mediante una diligencia de registro y allanamiento, capturando a un adulto mayor conocido como ‘El Felo’, de 69 años, a quien le fue incautado un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y 18 cartuchos de igual calibre sin percutir.

De igual forma, en actividades de registro y control en la vía que conduce al corregimiento de Arroyo Grande, fue capturado un sujeto de 69 años de edad, quien tenía en su poder un revólver calibre 38, sin ninguna documentación que acredite su legalidad.

Las armas de fuego, serán objeto de cotejo balístico para analizar si han sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 59 personas, logrando incautar 57 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.