Caen dos presuntos delincuentes dedicados al hurto de celulares en la modalidad de cosquilleo

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a dos presuntos delincuentes, en el Centro Histórico.

La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fueron clave para desplegar un rápido operativo en las horas de la noche, capturando a ‘El Trenzas’ y ‘El Kike’, de 30 y 29 años, por el delito de hurto.

Los capturados fueron sorprendidos huyendo del lugar de los hechos, practicándoles un registro personal, donde se les encuentran los celulares hurtados, los cuales habían sido hurtados minutos antes a dos ciudadanos extranjeros.

Los capturados fueron señalados por sus víctimas de haberlos rodeado y, bajo la modalidad de cosquilleo, los habían hurtado. Al parecer, se dedicarían al hurto bajo esta modalidad.

Alias ‘El Trenzas’ presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y violencia intrafamiliar.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 820 personas por diferentes delitos, entre ellos, 123 por el delito de hurto.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.