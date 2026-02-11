Hable con elPrograma

12 feb 2026 Actualizado 09:15

Cartagena

A la cárcel hombre que intentó quitarle la vida a su compañera sentimental en Cartagena

La mujer venía siendo sometida a maltratos físicos, verbales y sicológicos

Foto: Fiscalía.

Por petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 27 años presuntamente involucrado en el intento de homicidio de su pareja sentimental, en hechos ocurridos el pasado 2 de enero en el barrio La Candelaria de Cartagena.

La decisión judicial obedece a que el ahora procesado, al parecer, por celos hirió en varias oportunidades con un arma blanca a su compañera, de 31 años. Familiares de la mujer, quienes se encontraban cerca del lugar socorrieron a la víctima, quien logró recuperarse en un centro de salud.

Según la investigación, la mujer vendría siendo sometida a maltratos físicos, verbales y sicológicos reiterados. Ante esto y tras conocerse la orden de captura en contra del procesado, uniformados de la Policía Nacional capturaron el pasado 2 de febrero al señalado agresor, en el barrio La Esperanza de la capital bolivarense.

A través de la Seccional Bolívar, la Fiscalía General de la Nación imputó al procesado el delito de tentativa de feminicidio agravada, el cual no fue aceptado.

Tatiana Rodríguez

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

