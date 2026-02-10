“Velatón por Danielito”: comunidad Tonera convoca un homenaje con velas tras la muerte del menor

Hoy, martes 10 de febrero, la familia de Daniel Ballesteros, el menor de 10 años, realizará un acto de despedida en su memoria, con velas y banderas. La muerte del niño aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

Hasta el momento, la comunidad de Tona ha convocado dos jornadas de velas: una en Bucaramanga y otra en Tona, Santander.

En Bucaramanga, el encuentro será en el Parque Álvarez, en la carrera 38 entre calles 33 y 34 (parte baja de la cancha de baloncesto), a las 6:30 de la tarde.

Según la reconstrucción hecha por la Policía, el pasado domingo 8 de febrero, el menor salió de su casa tras una indicación de su madre. Sin embargo, ni Daniel ni su bicicleta regresaron al hogar.

En Tona, la jornada se realizará a las 7:00 de la noche en el parque principal del municipio.

El comandante de la Policía de Santander, el coronel Néstor Arévalo, explicó que, de acuerdo con la información suministrada por la madre, el niño salió a cumplir un encargo y, tras pasar cerca de dos horas sin regresar, se activó la búsqueda.

La noticia dejó un ambiente desolador entre la familia y la comunidad, luego de que Daniel fuera encontrado sin signos vitales a orillas del río Tona, en la vereda Pitones.

Arévalo agregó que el menor fue hallado cerca del puente que conduce a la vereda Chizcapá, en un abismo de aproximadamente 12 metros de profundidad.

Aunque las autoridades realizaron la inspección técnica al lugar de los hechos y al cuerpo del menor, será Medicina Legal la encargada de determinar si la muerte ocurrió por causas distintas a la caída.

Finalmente, el coronel Arévalo hizo un llamado a la comunidad:

“Si alguien tiene información relacionada con este caso, puede comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional”.