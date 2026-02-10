Real Cartagena venció en la altura: se impuso 1-0 ante Bogotá en el estadio de Techo

Se cumplió el compromiso válido por la cuarta fecha del Torneo BetPlay I- 2026 en el estadio Metropolitano de Techo de la capital colombiana, donde se enfrentaron Bogotá y Real Cartagena.

Esta vez los tres puntos fueron para el visitante, con un único tanto al minuto 27 de Janeth Alemán, quien selló la victoria para el cuadro heroico en la altura. Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández, trabajan en mejorar su fútbol pero están logrando los resultados.

Con este marcador, los auriverdes extienden su favorable rendimiento en el certamen y llegan a 10 puntos de 12 disputados. La próxima actuación cartagenera será como local en el estadio Jaime Morón León el viernes 13 de febrero, a las 5:30 p.m., ante Atlético F.C. de Cali.