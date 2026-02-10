Mantienen bandera amarilla para zarpe de embarcaciones en la bahía de Cartagena

La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), en su calidad de administradora del Muelle de La Bodeguita, informa a turistas, nativos y operadores marítimos que, se mantiene riguroso cumplimiento en las disposiciones de seguridad emitidas por la Capitanía de Puerto, para el zarpe de embarcaciones hacia Tierrabomba e Islas del Rosario.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el último reporte de la autoridad marítima, el paso de un segundo frente frío está generando un aumento significativo en la intensidad de los vientos y el oleaje, con previsiones de olas superiores a los 3 metros de altura. Se espera que este fenómeno se intensifique durante los días martes, miércoles y jueves de la presente semana.

Ante este escenario, se han establecido los siguientes niveles de alerta para las operaciones desde el muelle:

BANDERA AMARILLA en la Bahía Interna de Cartagena: Se permite la navegación hacia destinos dentro de la bahía y Tierrabomba, bajo estricta precaución y evaluación permanente de los capitanes.

BANDERA ROJA en Islas del Rosario y Playa Blanca: Se establece la prohibición total de zarpe, embarque y desembarque de pasajeros hacia las Islas del Rosario, Archipiélago de San Bernardo y Playa Blanca hasta nueva orden.

Articulación institucional para la seguridad nautica

La importancia de acatar estas medidas buscan proteger la vida de los visitantes y la tripulación, como medida preventiva de emergencias.

“Desde el Muelle de La Bodeguita mantenemos una articulación permanente y en tiempo real con la Capitanía de Puerto para la prevención de emergencias. Nuestra prioridad absoluta es garantizar acciones de cuidado y atención máxima en la seguridad náutica; por ello, instamos a todos los operadores y turistas a respetar las restricciones. Entendemos el impacto en la operación turística, y las afectaciones económicas que esto genera, pero ante la fuerza de la naturaleza, la integridad humana no es negociable”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Recomendaciones y advertencias

Se hace un llamado urgente a las embarcaciones menores a no navegar en mar abierto y a priorizar las aguas protegidas.

Así mismo, se advierte a los usuarios que las condiciones climáticas son cambiantes, lo que podría derivar en restricciones adicionales repentinas que impidan el retorno inmediato de pasajeros hacia Cartagena.

Corpoturismo continuará monitoreando la situación y replicando la información oficial conforme evolucione el frente frío.