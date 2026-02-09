Avanza entrega de ayudas humanitarias en Arenal del Sur y Montecristo- Bolívar

El gobernador de Bolívar entregó un balance actualizado de la misión humanitaria que adelanta el departamento en el municipio de Arenal del Sur, para atender a las familias damnificadas por las recientes inundaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Desde esta mañana ya estamos en Arenal del Sur entregando ayudas humanitarias. Más de 2.000 kits alimentarios y 500 kits de sábanas y cobijas están llegando a las familias afectadas”, afirmó.

El gobernador destacó que esta respuesta ha sido posible gracias a una alianza sin precedentes en Bolívar, que integra esfuerzos con la Cruz Roja Colombiana, la Infantería de Marina, la Defensa Civil, la Federación Nacional de Departamentos y la empresa Ecopetrol, fortaleciendo la capacidad operativa y logística en el territorio.

Las ayudas humanitarias también están llegando por vía fluvial a los municipios de Regencia, Villa Uribe y Montecristo, ampliando la cobertura de atención en la subregión afectada.

“El mensaje es claro: cuando nos unimos, podemos reaccionar rápidamente y atender a quien lo necesita, incluso frente a las dificultades geográficas que tiene nuestro departamento”, señaló el mandatario.

Desde el primer momento, la Gobernación desplegó una misión humanitaria integral, con la participación articulada de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación y la Oficina de Gestión del Riesgo, con el objetivo de responder de manera inmediata y coordinada a la emergencia.

Asimismo, informó que las condiciones climáticas han mejorado en el municipio. “La inundación está bajando porque cesó la lluvia y ha salido el sol, lo que nos permite avanzar con mayor rapidez en las labores de atención y recuperación”.

En la tarde de este lunes, equipos de la Gobernación y la Alcaldía de Arenal del Sur llevaron a cabo una jornada integral de salud en el barrio La Bendición de Dios, y además, se organizó el cronograma escolar para garantizar el retorno progresivo de los niños y jóvenes a las aulas.

De manera paralela, se adelantan trabajos con maquinaria pesada para remover el lodo, evitar taponamientos y reducir el riesgo de nuevas inundaciones. El gobernador reiteró que estas emergencias están asociadas a problemáticas estructurales como la deforestación y la minería ilegal, frente a las cuales se continuará actuando de manera decidida.

Finalmente, el mandatario confirmó el envío de dos antenas de conexión satelital, que permitirán mejorar las comunicaciones en toda la zona y facilitar la coordinación de las acciones institucionales.

“La prioridad es proteger la vida, atender a las familias y avanzar en la recuperación de los territorios afectados. Seguiremos en el territorio el tiempo que sea necesario”, concluyó el gobernador.