Distrito reporta 40% de avance en proyecto “Vías de la Felicidad”

Cartagena continúa avanzando en la transformación de su infraestructura vial a través del programa Vías para la Felicidad, liderado por la Secretaría de Infraestructura, una estrategia integral que busca mejorar la movilidad, reducir puntos críticos de inundación y elevar la calidad de vida de las comunidades en distintos sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El programa de renovación vial tiene un valor de $115 mil millones e incluye la rehabilitación de sectores estratégicos mediante la construcción de pavimento rígido y flexible de acuerdo con las necesidades identificadas en cada tramo.

Entre las intervenciones que comprende el proyecto vial, cuyo avance general promedia un 40 %, contempla importantes rehabilitaciones como las avenidas Pedro Romero y El Consulado, la vía de acceso a Tierra Baja y la carretera central de Puerta de Hierro, así como la reconstrucción de la calle Media Luna, en el Centro Histórico, entre muchas otras en distintos barrios de las tres localidades.

“Este es uno de los paquetes de renovación vial más ambiciosos e importantes que hemos liderado desde la administración, pues ratifica nuestra concepción de desarrollo integral y total de la ciudad; y acaba el sonsonete de que solo llegan buenas cosas, como el pavimento que trae progreso, a la zona turística y acomodada de Cartagena. Este programa tiene muchos brazos en las tres localidades y tiene como objetivo construir y reconstruir vías importantes que por muchos años estuvieron abandonadas y llenas de cráteres intransitables”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

En la nueva doble calzada de entrada a Tierra Baja y la vía principal de Puerta de Hierro las intervenciones alcanzan un 40 % de ejecución, consolidando mejoras en la estructura vial y la transitabilidad de estas zonas clave.

En la calle de La Media Luna, las obras presentan un avance del 20%, donde se ejecuta una intervención articulada con Aguas de Cartagena para la reposición de 350 metros de tubería, tras identificarse un daño que requería atención prioritaria para garantizar la estabilidad de la vía y el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. Y así garantizar que no haya interrupciones del servicio en Getsemaní y el sector de La Matuna.

Por su parte, la Avenida del Consulado registra un avance superior al 90%, que ha abarcado la reparación de tramos críticos a la altura de Barrio España, Escallón Villa, Zaragocilla, Piedra de Bolívar, Amberes, Tacarigua, Los Ejecutivos, entre otros.

En la avenida Pedro Romero, el avance es notorio, con más de 5600 metros cuadrados rehabilitados y se prepara la siguiente fase del proyecto que contempla la reconstrucción del puente sobre el canal Matute. Esta estructura se encuentra en etapa de diseño bajo un sistema de sifón y box culvert, con el objetivo de disminuir los riesgos de inundación, especialmente, en el barrio Fredonia.

Otros barrios en donde Vías para la Felicidad avanza a gran ritmo son Olaya Herrera, sector Ricaurte, donde está en etapa final la construcción de la Carrera 60; La Candelaria con dos calles internas de las cuales una conecta a la Vía Perimetral con la Av Pedro Romero; Nelson Mandela, Pie de la Popa, Daniel Lemaitre, Chambacú y el corregimiento Punta Canoa. De este proyecto, la primera en ser finalizada fue la Diagonal 30 del barrio Ceballos.

Con Vías para la Felicidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con obras planificadas, técnicas y sostenibles, que responden a necesidades reales de los territorios y que avanzan de manera responsable para transformar la movilidad y el bienestar de la ciudad.