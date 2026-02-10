DIMAR pronostica mar de leva en Cartagena y varios territorios del Caribe Colombiano

La Dirección General Marítima (DIMAR) informa a las comunidades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas Cayos del Norte, Golfo de Urabá y sectores del litoral centro y norte del Caribe colombiano, sobre la actualización de las condiciones meteomarinas que se presentan actualmente en la zona.

En este momento se presenta el tránsito de un frente frío sobre el noreste del mar Caribe. Este sistema propiciará un incremento progresivo del viento y de la altura significativa del oleaje, con los valores máximos previstos entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero de 2026. Por lo tanto, se prevé mar de leva, el cual puede tener una mayor incidencia en la zona sur del litoral Caribe colombiano durante estos días.

Por su parte, en el Golfo de Urabá, las condiciones se mantendrán moderadas, con oleaje significativo entre 1.9 y 2.4 metros de altura, alcanzando sus mayores valores hacía el miércoles 11 de febrero de 2026.

En los departamentos de Córdoba y Sucre, se presentarán alturas de ola significativas de 2.7 a 3.3 metros entre el miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026.

Para San Andrés y Providencia se prevé que las velocidades de los vientos varien entre 30 y 41 km/h con un oleaje cercano a los 2.0 y 2.3 metros de altura. En este mismo periodo, el Caribe central registrará las condiciones más intensas con vientos de 46 a 55 km/h y olas de 3.2 a 3.8 metros, mientras que en el sector norte se esperan incrementos más leves de 1.5 a 1.7 metros de altura, principalmente este miércoles.

Adicionalmente, la interacción meteorológica favorecerá precipitaciones persistentes hasta el miércoles 11 de febrero de 2026 en sectores de Córdoba, Sucre, el Golfo de Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la población en general, seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

De igual forma, se sugiere adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).