Damnificados en Montería recibirán ayudas de Cemento País

En respuesta a la emergencia invernal que ha golpeado fuertemente a distintas zonas del departamento de Córdoba, la empresa Cemento País anunció el despliegue de una jornada solidaria que incluirá la entrega de mercados y apoyo humanitario para familias afectadas por las inundaciones, especialmente en Montería y poblaciones cercanas.

La iniciativa surge como una muestra de solidaridad y compromiso social con las comunidades que hoy enfrentan pérdidas materiales, dificultades de acceso y condiciones adversas derivadas de la temporada de lluvias, reafirmando el vínculo de la compañía con el desarrollo y bienestar del territorio.

“Apoyaremos a nuestros hermanos cordobeses en estos momentos difíciles. La emergencia invernal ha causado dolor y afectaciones significativas, pero creemos firmemente que la unión y la solidaridad permiten generar esperanza y alivio para quienes más lo necesitan”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Más allá de su actividad empresarial, Cemento País busca consolidarse como un aliado estratégico de las regiones donde hace presencia, impulsando acciones que contribuyan al bienestar colectivo y a la recuperación de las comunidades.

Con esta jornada humanitaria, la compañía ratifica su compromiso no solo con la calidad en sus productos, sino también con la responsabilidad social y el acompañamiento en momentos de crisis.