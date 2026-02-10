Copa Candelaria 2026: deporte, recreación y tradición

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), reafirman su compromiso con el fortalecimiento del turismo deportivo como una estrategia clave para el desarrollo de la ciudad, al tiempo que promueve la cultura, las tradiciones y el sentido de pertenencia de los cartageneros, mediante la realización de la Copa Candelaria 2026, un evento que fomenta la integración ciudadana, el aprovechamiento del tiempo libre y el uso responsable de los espacios públicos enfocados en materia deportiva.

En este marco, el renovado Parque Centenario fue escenario de la Copa Candelaria de Patinaje, una jornada que reunió a 430 niños y niñas, pertenecientes a 28 clubes y escuelas formativas de la ciudad, en categorías desde los 3 hasta los 14 años, consolidando el deporte formativo como eje fundamental del certamen.

La competencia se desarrolló en la pista sintética del parque, recientemente reinaugurada y adecuada para la práctica del patinaje recreativo y competitivo, garantizando condiciones seguras y óptimas para el desarrollo de la disciplina. Como reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la participación, todos los deportistas fueron premiados con medallas, resaltando el valor pedagógico y formativo del deporte en la niñez.

El béisbol, disciplina icónica y profundamente arraigada en la identidad deportiva de los cartageneros, también fue protagonista en la Copa Candelaria, a través del Torneo de Béisbol disputado en las categorías U10, U12 y U14, con la participación de 600 niños provenientes de Cartagena, la Selección Bolívar y equipos invitados de los departamentos de Sucre, Córdoba y Atlántico.

Por primera vez en la historia del certamen, compitieron dos equipos de Cartagena, una selección departamental y dos equipos de la provincia, en un torneo que se desarrolló durante cinco días, con un total de 65 partidos, en escenarios como El Campestre, Mono Judas Araujo, Martínez Martelo, Juan C. Arango (Blas de Lezo) y Nuevo Bosque. En la categoría U14, el equipo Shark de San Onofre (Sucre) se coronó campeón tras vencer 8-5 a Cartagena Rojo, mientras que en la U12, el título fue para Bolívar, que superó 14-2 al club Roro Escobar. Por su parte, la categoría U10 ya había definido campeón a Bolívar, luego de imponerse 14-4 al Team Barranquilla, ratificando el alto nivel competitivo y formativo del torneo.

De igual manera, se llevó a cabo la primera edición de la Copa Candelaria Running 6K, con un recorrido que tuvo como punto de salida y llegada la iglesia de La Ermita, realizando dos vueltas por las calles del tradicional barrio Pie de la Popa. Durante la jornada, cartageneros y habitantes del sector disfrutaron de una mañana llena de deporte, recreación y tradición.

La carrera contó con la participación de usuarios de los programas Actívate Running, Caminante Saludable y Actívate al Parque, así como de ciudadanos amantes de la actividad física, reafirmando el compromiso del Distrito con la promoción de estilos de vida saludables y el acceso al deporte para todos.

Como parte de la programación deportiva, también se realizó un encuentro ciclístico de integración, que reunió a 350 ciclistas de distintos sectores de la ciudad. El recorrido incluyó varios barrios de Cartagena y tuvo como punto destacado la nueva vía a La Popa, inaugurada a finales del mes de enero.

La actividad contó con la participación del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien se sumó a la rodada, y del director del IDER, Campo Elías Therán Humánez, promoviendo la práctica de la actividad física y el uso de este nuevo corredor vial como un espacio para el deporte y la recreación.

Sobre el desarrollo de estas jornadas, el director del IDER, Campo Elías Therán Humánez, destacó: “La Copa Candelaria es una expresión de lo que queremos para Cartagena: escenarios deportivos llenos, familias compartiendo y comunidades unidas alrededor del deporte. Estos eventos no solo promueven hábitos de vida saludable, sino que fortalecen el tejido social y le devuelven la alegría a nuestros barrios”.

Las jornadas deportivas de este domingo fueron todo un éxito, con una amplia participación ciudadana y escenarios colmados de deporte, recreación y sana convivencia, ratificando a la Copa Candelaria como evento insignia para fortalecer la tradición deportiva y el encuentro barrial recreativo y deportivo en Cartagena.