Conozca dónde realizar donaciones en Cartagena para damnificados de Montería

Tras las fuertes inundaciones que afectan a Montería (Córdoba), con miles de familias damnificadas que requieren de la solidaridad de todo el país, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, avanza en la implementación de un plan integral que involucra a todo el Distrito en la gestión y entrega de ayudas humanitarias que han sido priorizadas.

Las acciones hacen parte del hermanamiento logrado entre el alcalde Dumek Turbay y su homólogo de Montería, Hugo Kerguelén, tras la fundación de la La Liga de Alcaldes del Caribe.

Como lo informó en su momento el alcalde Turbay Paz, quien se trasladará este viernes, 13 de febrero, a Montería - sumado a las ayudas que ya han sido asumidas por el Gobierno distrital, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (OAGRD), el Departamento Administrativo Distrital (Dadis) y la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y todo el Distrito— ya se encuentran disponibles los puntos de acopio para la entrega de donaciones por parte de todos los cartageneros.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, además de todo el apoyo y acompañamiento de la Umata, que ya se encuentra presente en Montería, donará 1.000 mercados y enviará una comisión médica especializada a través del Dadis. Estarán, entre otros, pediatras y profesionales priorizados conforme con la emergencia que atraviesa la capital de Córdoba.

“Este viernes, Dios mediante, estaremos en Montería. Hoy, lanzamos esta Donatón en Cartagena donde acudimos a la solidaridad de la ciudadanía para enviar ayuda humanitaria a la capital cordobesa. ¡No están solos!”, resaltó, a través de su cuenta de X, Turbay Paz.

¿Cuáles son los puntos de acopio?

Para la donación de ayudas humanitarias, tales como alimentos no perecederos, frazadas y afines, puede hacerlo en el Coliseo Bernardo Caraballo, los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero, en horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde.

Adicionalmente, para la donación de medicamentos e insumos médicos, con la articulación del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), está disponible el punto de acopio en la sede de la Cruz Roja Colombiana, seccional Bolívar, ubicada en el Barrio España, Calle 30 No. 44D-71. También en horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero.

¿Qué ayudas humanitarias son prioridad?

Tenga en cuenta que, ante las necesidades más apremiantes, pude donar: ropa interior (de hombre, mujer, niño y niña), toallas, sábanas, ropa de cama, hamacas (y sus soportes), almohadas y colchonetas. También elementos de aseo como desodorantes, repelentes, y toallas húmedas personales.

En cuanto a alimentos no perecederos, se requiere, principalmente, sal, café, azúcar, granos, leche en polvo, avena y panes.

También se requiere agua, crema antipañalitis, teteros, leche de fórmula, pañales desechables (de todas las etapas para niños), pañitos húmedos, jabones, coladas, champú, pañales para adulto mayor y de todas las edades, utensilios de cocina, estufas y lanchas de salvamento.

Con relación a los medicamentos, se requieren, entre otros, Acetaminofén, Naproxeno, Ibuprofeno, Noxpirín, Clotrimazol crema, Hidrocortisona crema

Neomicina+ clotrimazol + gentamicina crema. También antigripales, antiácidos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antihistamínicos, Wassertrol, Losartán de 50 mg, jeringas (de 1, 5 y 10 ML). Además de tapabocas, guantes, Vitamina C, gotas e insumos para suturas.