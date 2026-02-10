Cámara de Comercio de Cartagena impulsa la renovación digital: plazo vence el 31 de marzo de 2026

La Cámara de Comercio de Cartagena anunció que el proceso de renovación mercantil en línea estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026, ofreciendo a los comerciantes una alternativa ágil y sin desplazamientos para mantenerse activos en el registro público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La modalidad virtual se ha consolidado como la opción preferida por los empresarios que buscan optimizar su tiempo y cumplir con la normativa vigente. Además de facilitar el trámite, la digitalización fortalece la formalización empresarial, protege la actividad comercial y contribuye al crecimiento de un tejido empresarial más competitivo en la región Caribe.

“Que siete de cada diez empresarios hayan renovado de forma digital demuestra que la tecnología es hoy una aliada clave para la gestión empresarial. Renovar en línea permite ahorrar tiempo, mantener el negocio al día y operar con respaldo institucional”, destacó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Cumplir con la renovación dentro de los plazos establecidos garantiza conservar la calidad de comerciante activo y facilita el acceso a registros, procesos de contratación, servicios empresariales y programas de fortalecimiento ofrecidos tanto por la Cámara como por entidades públicas y privadas.

¿Cómo realizar el trámite?

El procedimiento se lleva a cabo a través del portal oficial (cccartagena.org.co in Bing), en la sección Trámites Virtuales. Allí, los usuarios deben seguir las instrucciones del Sistema Integrado de Información (SII). Una vez completado el proceso y efectuado el pago, el sistema envía al correo electrónico del empresario la constancia de radicación y la factura electrónica, confirmando la renovación exitosa.

La Cámara de Comercio de Cartagena reiteró su llamado a no dejar el trámite para última hora y a aprovechar los canales digitales como una herramienta que permite cumplir con la obligación legal y dedicar más tiempo al crecimiento de los negocios y al fortalecimiento del ecosistema empresarial de Cartagena, Bolívar y la región Caribe.