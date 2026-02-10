Atención: un muerto y dos capturados tras atentado sicarial en el norte de Cali - Redes Sociales

Un atentado sicarial dejó una persona muerta y dos hombres capturados en la avenida Vásquez Cobo, a la altura de la avenida 2B con calle 30, en el norte de Cali, cerca de la sede administrativa del Deportivo Cali.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró frente a una compraventa de vehículos del sector, donde la comunidad reportó múltiples detonaciones de arma de fuego que generaron pánico entre los residentes y transeúntes.

En la rápida reacción de las autoridades, lograron la captura de dos presuntos responsables tras una persecución en la zona.

“En la rápida reacción policial en el sector fueron capturados dos de los presuntos asesinos”, confirmó el coronel Javier Martín, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Cali.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban los capturados. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.