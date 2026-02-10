Barranquilla

Andrea Valdiri cancela su presencia en el Carnaval y viaja a Córdoba para apoyar a damnificados

La influencer pidió a sus seguidores sumarse a campaña de donación

La influencer barranquillera Andrea Valdiri anunció que no participará en las actividades del Carnaval de Barranquilla programadas entre el 14 y 17 de febrero, debido a la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba por las recientes inundaciones.

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Valdiri explicó que este no es un momento para celebraciones, sino para brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Señaló que en lugar de asistir a los eventos del Carnaval, concentrará sus esfuerzos en recolectar y entregar ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

La creadora de contenido estuvo en el centro de Barranquilla adquiriendo los productos como alimentos, agua y elementos de primera necesidad que llevará en las próximas horas a Córdoba.

Valdiri también agradeció a las personas que se han unido a la iniciativa, entre ellos, la cantante vallenata Ana del Castillo.

Además, hizo un llamado a sus seguidores y al público en general para sumarse a la iniciativa mediante donaciones, con el fin de ampliar el alcance de la ayuda. La influencer ha compartido detalles logísticos a través de sus redes sociales para facilitar la recolección de los apoyos.

