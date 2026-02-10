Alerta en más de 10 ríos del Tolima tras apertura del embalse de Betania

Tolima

En alerta permanecen al menos 12 municipios del Tolima debido al alto riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas, situación que se ve agravada por la apertura de las compuertas del embalse de Betania. Así lo informó a Caracol Radio la directora de Gestión del Riesgo departamental, Andrea Mayorquín.

Según la funcionaria, durante el mes de febrero se presentarán intensas lluvias en el territorio tolimense, como parte del proceso de transición hacia la temporada seca que se prevé a partir de marzo.“En un informe técnico emitido por el IDEAM tenemos siete municipios en alerta amarilla por deslizamientos, dos en alerta naranja —Ibagué y Cajamarca— y uno en alerta roja, que es Dolores”, explicó.

Hasta el momento se reportan afectaciones en vías secundarias y terciarias por deslizamientos, entre ellas: Planadas–Bilbao; Anzoátegui–Lisboa; Villahermosa–Yarumal; y Palocabildo hacia las veredas Primavera y Los Pinos.

De otro lado, la directora señaló que el caudal del río Magdalena aumentará debido a la descarga del embalse de Betania, lo que mantiene en alerta a poblaciones ribereñas como Honda, Ambalema y Flandes, entre otras.

“También tenemos alerta por crecientes súbitas en los ríos Chenche, Prado, Saldaña, Amoyá, Anamichú, Cambrín, Tetuán, Ortega, Cucuana, Sumapaz y Coello, así como en sus tributarios, entre ellos el Combeima, Totare y Lagunilla”, indicó Mayorquín.

Se estima que la descarga del embalse alcance los 975 metros cúbicos por segundo, lo que ha generado un ascenso paulatino del nivel del río Magdalena a su paso por el departamento del Tolima.

Municipios en alerta

Zona Sur: Natagaima, Purificación, Coyaima y Prado.

Zona Centro: Suárez, Flandes, El Espinal, Guamo, Coello y Piedras.

Zona Norte: Ambalema, Honda, Armero Guayabal y Venadillo.