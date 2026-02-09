Tres vigilantes resultaron heridos en ataque armado en la zona rosa de Neiva

Sector de la carrera Quinta, zona rosa de Neiva, donde tres vigilantes fueron heridos en un ataque armado la noche del viernes. Foto tomada de redes.

Tres personas resultaron heridas con arma de fuego en hechos ocurridos la noche del sábado 7 de febrero en el sector de la carrera Quinta, conocido como la zona rosa de Neiva, según confirmó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso fue alertado a través de la línea única de emergencias 123. Las víctimas, de 29, 31 y 45 años de edad, se desempeñaban como personal de seguridad en el ingreso de establecimientos de diversión nocturna cuando fueron atacadas.

Según relataron los heridos a las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra pasaron por el lugar y, sin mediar palabra, accionaron un arma de fuego, causándoles varias lesiones. Los tres hombres fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional activó el plan candado a través de las patrullas de vigilancia, en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el fin de recolectar información que permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya a la investigación, comunicándose a la línea 123, bajo absoluta reserva.