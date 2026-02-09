Tarifa especial para cartageneros en el Museo San Pedro Claver

En el Museo San Pedro Claver creen que la historia de la ciudad comienza por quienes la viven cada día. Por eso, a partir del 5 de febrero de 2026, se convirtieron en el único museo en Cartagena con tarifa diferencial para cartageneros.

“Un beneficio pensado para ti, para volver, recorrer y reconocerte en tu memoria”.

Tarifa especial para nuestros visitantes locales:

*Adultos (Presentar cédula expedida en Bolívar): $8.000 COP

*Niños (6 a 17 años con identificación expedida en Bolívar): $5.000 COP

¿Qué encuentras en el Museo San Pedro Claver?

Durante el recorrido, encontrarás salas de exposición con piezas de las colecciones de arte e historia. También, te encontrarás con propuestas temporales de artistas de nuestra región y con espacios para la socialización de experiencias con comunidades de nuestro territorio. Todas enmarcadas en la construcción de ciudadanías para la paz, inspiradas en el legado de San Pedro Claver.

Salas como ‘El legado africano en el Caribe colombiano‘, ‘Reconociendo, resistiendo y reconciliando para la paz‘, o los Aposentos de San Pedro Claver, son tan sólo algunos de los espacios que puedes conocer durante tu visita.

“Explora sus áreas, conéctate con la naturaleza que habita en su interior, viaja al pasado en un edificio detenido en el tiempo; y descubre el color con piezas de arte que nos cuentan historias de nuestros antepasados.Este museo también es tuyo. Te esperamos. ¡Somos el Museo San Pedro Claver, Sitio de Memoria Afro!"

Visitas en el horario de lunes a viernes de 9 am a 4:30 pm. Sábados, domingos y festivos de 10 am a 4 pm. Ubicado en la carrera 4 N° 30 – 01 de la Plaza San Pedro Claver, en el centro historico de Cartagena, Colombia.