Smart Fit se pronunció por la muerte de fisicoculturista en Bogotá

Por medio de un comunicado Smart Fit informó subir su actuación tras la muerte de Juan Sebastián Anzola en la sede de gimnasio ubicado en el Centro Comercial Plaza Imperial.

“(…) El señor Juan Sebastián Anzola Quintero, se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)”, dijo el gimnasio a través de un comunicado.

Así mismo, aseveraron que, “mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado”.

Y concluyeron, “lamentablemente, la persona falleció antes del traslado. Desde Smart Fit Colombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola y brindamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”.