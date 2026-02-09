Regresó a la UIS luego de 60 años. Su sorpresa al ver el nuevo campus

Bucaramanga

La Universidad Industrial de Santander, UIS recibió a un ilustre egresado que vino de Europa. Es un exalumno que no visitaba el campus central desde hacía 61 años. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar las nuevas instalaciones; también habló de impulsar alianzas.

Enrique Sierra Barreneche, egresado de la promoción de 1961, es ingeniero industrial. Vive en Suiza. “Regresó a su alma mater para reencontrarse con sus raíces académicas y conocer la profunda transformación que hoy vive la UIS”, asegura un comunicado de la institución.

“Durante su visita, Sierra Barreneche recorrió espacios emblemáticos como la Casona La Perla, así como las nuevas salas de juntas y áreas de coworking, evidenciando una universidad que ha sabido evolucionar sin perder su esencia”, informa la institución.

Sierra Barreneche dijo que quedó impresionado “por la modernización de la infraestructura y la apuesta por entornos colaborativos”.

Con una mirada estratégica, el distinguido egresado sostuvo una reunión con Juan Benjamín Duarte, director saliente de la Escuela de Ingeniería Industrial, en la que presentó una propuesta de alianza con la Asociación Colombiana de Ingeniería, entidad de la cual es miembro fundador.

La UIS asegura que “la iniciativa abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación académica y profesional para estudiantes, docentes y egresados, fortaleciendo la articulación entre la universidad y los gremios de alto impacto”.