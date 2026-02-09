Páramo de La Cortadera se recupera de forma natural un año después del fuerte incendio

Boyacá

A un año del incendio que consumió más de mil hectáreas de vegetación nativa en el páramo de La Cortadera, en Boyacá, este ecosistema muestra una recuperación significativa sin intervención humana. Así lo aseguró Camilo Castillo, fotógrafo y caminante de páramo, tras un reciente recorrido por la zona afectada.

“Fue realmente maravilloso llegar al páramo y encontrarlo reverdeciendo. Hace un año todo eran cenizas y hoy vemos una gran variedad de plantas creciendo de manera natural”, señaló. De acuerdo con el fotógrafo, actualmente se observan frailejones recuperándose, pajonales que vuelven a poblar el territorio, así como musgos, insectos y polinizadores que cumplen un papel clave en la restauración del ecosistema.

No obstante, aún persisten las huellas del incendio. “Muchos frailejones quedaron sin roseta porque el fuego los consumió totalmente, pero la gran mayoría logró sobrevivir y hoy incluso presenta floración, lo cual es una señal de esperanza”, explicó Castillo, quien añadió que los troncos aún conservan las cicatrices provocadas por la quema de la necromasa.

El caminante de páramo destacó que la recuperación se ha dado de manera natural, gracias al banco de semillas presente en el suelo, y advirtió sobre la importancia de no intervenir estos ecosistemas. “Los páramos saben recuperarse solos. Introducir plantas o especies que no pertenecen a estas áreas puede afectar negativamente el proceso natural”, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la vigilancia para evitar el ingreso de ganado y proteger uno de los ecosistemas más importantes del departamento de Boyacá.

