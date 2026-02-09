Las autoridades reportan 13 accidentes de tránsito y 18 personas lesionadas en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, reveló detalles de los resultados que dejó el fin de semana en materia de operatividad en las calles de la ciudad.

Los planes se desarrollaron en puntos estratégicos de la capital del Tolima con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir situaciones de riesgo y fortalecer las campañas de prevención de la accidentalidad.

En total fueron 254 conductores sancionados por incurrir en infracciones como conducir mientras manipulaban teléfonos celulares, abandono de vehículo, no portar licencia de conducción o documentación obligatoria como SOAT y revisión técnico mecánica.

Fueron encontrados seis conductores borrachos

Según las autoridades de tránsito se encontraron seis personas manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes. Según Posada, en estos casos, se aplicó el protocolo establecido, lo que incluyó la inmovilización de los vehículos en parqueaderos autorizados.

Dato: en materia de accidentalidad, se reportaron 13 siniestros viales, que dejaron como saldo 18 personas lesionadas.

“Continuamos haciendo un llamado a la responsabilidad en las vías, al respeto por las normas de tránsito y a fortalecer la cultura ciudadana, priorizando acciones de prevención, como el control de la velocidad y el respeto por la prelación”, puntualizó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.