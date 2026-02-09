La protesta del día: padres de familia efectúan plantón en la Normal Superior de Bucaramanga
Hay manifestaciones de inconformidad ante cambios planteados por la rectora de la institución educativa.
Bucaramanga
Padres de familia de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga comenzaron una protesta al inicio de la segunda semana de febrero.
La manifestación se produce frente a la sede principal de la institución en el barrio La Aurora.
Los padres de familia piden a la nueva rectora de la institución educativa ante modificaciones en la entrega del PAE y de cambios de docentes.
En los testimonios entregados a los reporteros de Caracol radio aseguran que la rectora redujo la entrega del PAE.
La alimentación en el colegio ahora solo se entrega a estudiantes de 10 y 11.