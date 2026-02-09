El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La historia de la ganadora de más de 2 millones de euros en el ‘Pasapalabra’: se preparó por 3 años

En diálogo con 6AM W, Rosa Rodríguez, la ganadora del mayor premio de la historia de ‘Pasapalabra’, un monto de 2.716.000 euros, reveló la clave su éxito para sorprender al mundo por sus conocimientos.

Siendo una profesora de estudiantes extranjeros, durante la pandemia se quedó sin empleo por varios meses, por lo que tuvo que volver a casa de sus padres. Allí, veía con su madre el programa de ‘Pasapalabra’, por lo que su madre le insistía en participar. “Un día dije ‘¿por qué no?’”.

¿Cuál fue la clave de su éxito en el ‘Pasapalabra’?

Contó que duró más de 3 años preparándose para afrontar ese reto, pues debía seleccionar bien los temas que tenía que aprender.

Asimismo, expresó que los concursantes cada vez van más preparados, por lo que es vital conocer bien el programa y el tipo de preguntas que hacen. Por eso, recomendó “ver todos los programas que uno pueda, unos 3.000: ese fue el primer paso”.

De otro lado, reconoció que tras tanto tiempo aprendiendo cosas y palabras nuevas, ahora tiene una base de conocimiento “bastante amplia”.

Mencionó también que, de tanto buscar información, encontró autores, artistas y películas que le gustaría descubrir mejor.

¿Qué palabra descubrió que nunca pensó usar?

“Me encanta la palabra jitanjáfora”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: