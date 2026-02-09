Justicia ordena encerrar obras del hospital de Mogotes

Bucaramanga

El Juzgado 3 Administrativo de San Gil decreta medidas cautelares ante la grave situación de abandono del hospital de Mogotes.

Si no se cumple lo que se ordena habrá sanciones para los implicados.

Marco Antio Velásquez, autor del recurso judicial que se interpuso logró que la justicia ordenara al departamento de Santander, al municipio de Mogotes y a la E.S.E. Hospital San Pedro Claver Mogotes que, dentro del término de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, dispongan la adopción de medidas mínimas de vigilancia, cerramiento y limpieza en el lugar donde se adelanta la obra.

El propósito es evitar el deterioro físico del bien, la ocupación indebida por terceros y la consolidación de riesgos sanitarios y de inseguridad.

También se ordena al departamento de Santander, al municipio de Mogotes y a la E.S.E. Hospital San Pedro Claver Mogotes que, dentro del marco de sus competencias y bajo el principio de coordinación, adopten las actuaciones necesarias para intervenir de manera efectiva en la preservación del lugar donde se desarrolla la obra, hasta tanto se defina y ejecute de manera integral su reanudación y culminación.