Huila hizo parte del simulacro nacional de preconteo electoral supervisado por el CNE

El simulacro de preconteo electoral se realizó el 7 de febrero en el Huila con supervisión de auditores acreditados por el CNE en Neiva y Pitalito. Foto tomada de redes.

El departamento del Huila hizo parte del simulacro nacional de preconteo electoral, realizado el sábado 7 de febrero de 2026, ejercicio que fue supervisado por auditores de sistemas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como medida de control y transparencia de cara a las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo.

De acuerdo con el CNE, fueron 93 auditores acreditados en 19 departamentos del país, lo que permitió una cobertura del 59,4 % del territorio nacional, incluyendo al Huila, donde la supervisión técnica se desarrolló en Neiva y Pitalito, puntos estratégicos para el procesamiento y consolidación de la información electoral en el sur del país.

Durante el simulacro, los auditores, designados por seis agrupaciones políticas, verificaron el funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados para la transmisión, digitalización y consolidación de los resultados, con presencia directa en los centros de procesamiento de datos.

El Consejo Nacional Electoral señaló que este ejercicio permitió evaluar la capacidad operativa de la infraestructura tecnológica electoral y fortalecer la confianza de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en el proceso electoral.