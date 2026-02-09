Fundación Valle del Lili, el mejor hospital universitario de Colombia según Ranking Mundial 2026

Tres hospitales de Colombia figuran en el Ranking 2026 de Brand Finance, entre los cien mejores del mundo. Uno de ellos está en el suroccidente del país.

Estamos hablando de la Fundación Valle del Lili, ubicado al sur de Cali reconocido en el ranking mundial como el mejor hospital universitario de Colombia, entre 100 mejores del mundo según este Ranking Mundial de este año 2026.

“Este reconocimiento de Brand Finance es muy importante para nosotros porque destaca a la Fundación Valle de Lili como hospital universitario, es decir, un centro académico donde la formación del talento humano en salud es un pilar fundamental de nuestro propósito”, dijo su directora General, la Dra. Marcela Granados.

Agregó que: “El ranking evalúa reputación institucional, confianza y especialmente la capacidad de educar profesionales de la salud, el desarrollo de investigación, innovación, generación de conocimiento y el impacto que este modelo tiene en el bienestar de los pacientes, que son finalmente el propósito más importante".

Su directora General, la Dra. Marcela Granados, puntualizo que: “Ser reconocidos como el mejor hospital universitario de Colombia confirma que invertir en educación, en investigación y aprendizaje permanente fortalece la calidad del cuidado en salud y contribuye a un sistema más sólido para el futuro del país.

En el Ranking Mundial de los cien mejores hospitales del mundo, figuran igualmente la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y la Fundación Santa Fe de Bogotá.