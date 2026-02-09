“El camino a la Popa” se consolida como referente del turismo cultural en Cartagena

Con un balance positivo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), destacó el impacto de la realización de la Ruta Patrimonial “El Camino a la Popa – El Candil de la Virgen de la Candelaria”, una experiencia cultural que reunió a 552 asistentes en 8 rutas realizadas durante este 2026.

Esta ruta se proyecta como una experiencia replicable y sostenible, que diversifica la oferta turística de Cartagena más allá del centro histórico, dinamiza los territorios, promueve el turismo responsable y fortalece el vínculo entre cultura, comunidad y entorno natural, aportando a una visión de ciudad que reconoce el patrimonio como motor de desarrollo social y cultural.

Durante el recorrido, los participantes vivieron una experiencia cultural guiada que relató, en línea de tiempo, el génesis de la devoción a la Virgen de la Candelaria y los diversos fenómenos culturales asociados a esta celebración religiosa, permitiendo reconocer y valorar una de las tradiciones más representativas de la identidad cartagenera.

La ruta se consolidó como un espacio de aprendizaje con excelente pedagogía y contenidos accesibles, que propiciaron el conocimiento de la historia de Cartagena, el fortalecimiento de las tradiciones locales y la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. Asimismo, se generó un proceso de sensibilización ambiental sobre la importancia de cuidar el cerro de La Popa, reconocido como uno de los principales pulmones verdes de Cartagena.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó: “Este tipo de iniciativas amplían la oferta turística de la ciudad, generan apropiación ciudadana y posicionan a Cartagena como un destino que valora y promueve su identidad cultural”.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, subrayó el valor educativo y cultural de la experiencia: “Esta ruta permitió que cartageneros y visitantes se acercaran a nuestra historia, comprendieran el origen de la celebración de la Virgen de la Candelaria y reconocieran los fenómenos culturales que la rodean, todo desde una narrativa pedagógica que conecta la memoria, el territorio y la identidad”.

La Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC y sus aliados, reafirma su compromiso con la promoción de experiencias culturales que fomenten el conocimiento del patrimonio, la conciencia ambiental y el orgullo por las tradiciones que dan vida a la historia de la ciudad.