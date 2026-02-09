Justicia

DIMAR apoya análisis de la situación operativa de puerto de Buenaventura

Se brindó acompañamiento técnico con la seguridad marítima y las condiciones ambientales, en el seguimiento a la logística y operación principal del puerto del Pacífico colombiano.

Sara Carolina Rojas Bueno

La Dirección General Marítima (DIMAR), participó y acompañó los espacios de articulación entre organismos, liderado por el Gobierno Nacional, junto a las instalaciones portuarias, patios de contenedores y el gremio de transportadores de carga, con el fin de analizar y hacer seguimiento a la situación logística y operativa del puerto de Buenaventura.

En estas mesas de trabajo participaron entidades como el Ministerio de Transporte, la superintendencia de Transporte y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). DIMAR brindó el acompañamiento aportando insumos técnicos relacionados con la seguridad de la navegación, las condiciones meteomarinas y el comportamiento de tráfico marítimo, como parte de un análisis orientado en la toma de decisiones y la continuidad de las operaciones portuarias.

El Capitán de Fragata César Humberto Grisales López, destacó que actualmente se registran 23 buques fondeados en la bahía, los cuales 19 corresponden a carga a granel y 4 a carga general, dentro de un planeamiento y cronograma de tránsito marítimo que se ajusta de acuerdo con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad.

En el caso de los buques graneleros, la permanencia en fondeo se debe principalmente a condiciones ambientales del Pacífico colombiano, como las lluvias persistentes, la presencia de mareas de sizigia y eventos de mar de fondo, así como al nivel de dragado del puerto, factores que insiden directamente en las maniobras de atraque y zarpe, priorizando siempre la seguridad de la navegación.

