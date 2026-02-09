Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com de EE.UU. a Colombia: inscríbase aquí
La entrega está sujeta a términos y condiciones.
Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com ÚNICAMENTE DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA.
Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico, número de celular, ciudad de Estados Unidos en la que se encuentran y ciudad de Colombia a la que se hará el envío HACIENDO CLIC AQUÍ.
Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W. Tenga en cuenta serán flores desde Estados Unidos para Colombia.
Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.
GANADORES
- Ingrid Rojas