Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com de EE.UU. a Colombia: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Daflores.com y rosas.

Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com ÚNICAMENTE DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico, número de celular, ciudad de Estados Unidos en la que se encuentran y ciudad de Colombia a la que se hará el envío HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W. Tenga en cuenta serán flores desde Estados Unidos para Colombia.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

GANADORES

  • Ingrid Rojas

