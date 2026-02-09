Capturados delincuentes que hurtaban en manada en Cúcuta

Cúcuta

La policía metropolitana de Cúcuta dio a conocer las recientes capturas de un grupo de hombres señalados de hurtar en manada en la capital nortesantandereana.

“Estas personas amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y les quitaban sus pertenencias. Son tres delincuentes menos que están en las calles. Esta operación desarticula una modalidad criminal que es el robo en manada, que tanto nuestro alcalde y nuestro secretario de seguridad y por supuesto la comunidad nos han solicitado", dijo el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Según lo dio a conocer el oficial, “fueron capturados Hamed Yacir Delgado, conocido como ”El Enano", Junior Gamboa, alias “Junior”, y Brian Martínez, alias “Manchado”. Tras semanas de seguimiento, de vigilancias, interceptaciones telefónicas, análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron vincular a estos individuos al menos siete casos“.

Así mismo, las autoridades habrían determinado que alias “Manchado” sería el delincuente que ha quedado grabado en cámaras de seguridad, hurtando prendas de oro a sus víctimas, en su mayoría mujeres, y posteriormente se las comía para evitar perderlas.

Según el coronel Ojeda, en lo corrido del 2026, más de 300 personas han sido capturadas en el Área Metropolitana de Cúcuta, por diferentes delitos.