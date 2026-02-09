Bomberos de Cundinamarca apoyarán emergencia invernal en Córdoba
Además se recolectaron más de 10 toneladas de ayudas para animales.
La emergencia invernal del departamento de Córdoba cada vez es más crítica. El 80% del territorio se encuentra totalmente inundado afectando a miles de familias y animales.
Debido a la gravedad de la situación el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca envió a 20 voluntarios al departamento de Córdoba para apoyar los trabajos de socorristas.
Alcaldía de Bogotá apoya a Córdoba con gran donatón por animales
El Instituto de Protección Animal lanzó una campaña de donación para ayudar a los miles de animales afectados por las inundaciones en Córdoba.
Entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero los bogotanos podían hacer sus donaciones en la Estación de Bomberos Bicentenario, en la Estación Chapinero y en la Estación de Kennedy.
Lea también: Afectaciones son tremendas, necesitamos apoyo del presidente: gobernador de Córdoba por inundaciones
Durante esos dos días se lograron recaudar 10,40 toneladas de ayudas entre esas, alimentos, medicinas e insumos veterinarios.
“Cerramos estos tres días de corazón solidario de Bogotá superando con creces la meta que nos habíamos propuesto. Gracias a la generosidad de la ciudadanía, esta iniciativa permitirá brindar alivio a miles de animales en medio de la crisis que enfrenta el departamento de Córdoba. Este resultado consolida a Bogotá como la capital animalista de Colombia”, aseguró el director de Protección Animal, Antonio Llamas.
La meta inicial era de 7 toneladas, pero se superó y ahora estas donaciones se organizarán para trasladarlas y entregarlas en las zonas afectadas del territorio cordobés, con el fin de brindar ayuda a miles de animales que aún requieren atención urgente.