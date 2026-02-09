Bomberos de Cundinamarca apoyarán emergencia invernal en Córdoba

La emergencia invernal del departamento de Córdoba cada vez es más crítica. El 80% del territorio se encuentra totalmente inundado afectando a miles de familias y animales.

Debido a la gravedad de la situación el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca envió a 20 voluntarios al departamento de Córdoba para apoyar los trabajos de socorristas.

Alcaldía de Bogotá apoya a Córdoba con gran donatón por animales

El Instituto de Protección Animal lanzó una campaña de donación para ayudar a los miles de animales afectados por las inundaciones en Córdoba.

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero los bogotanos podían hacer sus donaciones en la Estación de Bomberos Bicentenario, en la Estación Chapinero y en la Estación de Kennedy.

Durante esos dos días se lograron recaudar 10,40 toneladas de ayudas entre esas, alimentos, medicinas e insumos veterinarios.

“Cerramos estos tres días de corazón solidario de Bogotá superando con creces la meta que nos habíamos propuesto. Gracias a la generosidad de la ciudadanía, esta iniciativa permitirá brindar alivio a miles de animales en medio de la crisis que enfrenta el departamento de Córdoba. Este resultado consolida a Bogotá como la capital animalista de Colombia”, aseguró el director de Protección Animal, Antonio Llamas.

La meta inicial era de 7 toneladas, pero se superó y ahora estas donaciones se organizarán para trasladarlas y entregarlas en las zonas afectadas del territorio cordobés, con el fin de brindar ayuda a miles de animales que aún requieren atención urgente.