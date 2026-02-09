A la cárcel hombre que habría abusado de su expareja en la ciudad de Pasto
El señalado la habría intimidado y conducido a un paraje en donde la dejó abandonada
Pasto-Nariño
Un nuevo caso de presunto abuso sexual fue denunciado en la capital de Nariño por una mujer a quien el pasado 2 de febrero, su excompañero sentimental habría conducido y abandonado en un paraje solitario de la ciudad.
El hombre fue presentado ante un juez de control de Garantías y deberá responder por su presunta responsabilidad el delito acceso carnal violento agravado.
De acuerdo con la investigación, en la fecha mencionada el hombre habría abordado a su excompañera sentimental en el momento que salía de su lugar de trabajo y la obligó a abordar un taxi que conducía.
El sujeto la llevó hasta un cerro en las afueras de Pasto (Nariño) y allí le hizo exigencias sexuales. La mujer se negó a sus pretensiones y al parecer la intimidó con arrojarla a un precipicio. Posteriormente, el presunto agresor la sometió a toda clase de vejámenes sexuales y después la abandonó en el sitio de los hechos.
El hombre fue capturado en un sector del barrio San Andrés de Pasto por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, durante las audiencias preliminares no aceptó el cargo imputado y deberá cumplir una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario.