A la cárcel hombre que habría abusado de su expareja en la ciudad de Pasto

Pasto-Nariño

Un nuevo caso de presunto abuso sexual fue denunciado en la capital de Nariño por una mujer a quien el pasado 2 de febrero, su excompañero sentimental habría conducido y abandonado en un paraje solitario de la ciudad.

El hombre fue presentado ante un juez de control de Garantías y deberá responder por su presunta responsabilidad el delito acceso carnal violento agravado.

De acuerdo con la investigación, en la fecha mencionada el hombre habría abordado a su excompañera sentimental en el momento que salía de su lugar de trabajo y la obligó a abordar un taxi que conducía.

El sujeto la llevó hasta un cerro en las afueras de Pasto (Nariño) y allí le hizo exigencias sexuales. La mujer se negó a sus pretensiones y al parecer la intimidó con arrojarla a un precipicio. Posteriormente, el presunto agresor la sometió a toda clase de vejámenes sexuales y después la abandonó en el sitio de los hechos.

El hombre fue capturado en un sector del barrio San Andrés de Pasto por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, durante las audiencias preliminares no aceptó el cargo imputado y deberá cumplir una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario.