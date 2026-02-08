Verifican avances del puente que une Las Palmeras y Las Palmeritas en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay realizó una visita de inspección a las obras del puente que conecta los barrios Las Palmeras y Las Palmeritas, sobre el canal Matute, un proyecto estratégico que avanza tras su reanudación y que representa una solución concreta a problemas históricos de movilidad e inundaciones en este sector de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Esta es una obra que impacta de manera directa a los habitantes de Las Palmeras, a quienes por años les tocó convivir con el deterioro, las inundaciones y la falta de una conexión segura. Hoy estamos aquí, viendo cómo este puente vuelve a tomar forma y se convierte en una realidad para la gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El proyecto contempla la construcción de un puente tipo cajón de 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, con calzada vehicular y andenes peatonales, soportado sobre 56 pilotes, lo que garantiza estabilidad y durabilidad.

Adicionalmente, se ejecutan cinco box culverts, fundamentales para optimizar el encauzamiento del canal Matute y reducir el riesgo de inundaciones recurrentes.

El alcalde Turbay destacó que los beneficios de la obra no se limitan únicamente a Las Palmeras y Las Palmeritas.

“En un segundo plano, pero con la misma importancia, esta intervención beneficia a todos los sectores por donde corre el canal Matute. Mejorar el manejo hidráulico y la infraestructura significa más seguridad y mejor calidad de vida para muchas comunidades que históricamente han sido afectadas por el invierno”, señaló.

La obra, que hace parte de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Findeter, y el Distrito de Cartagena, estuvo suspendida mientras se adelantaban ajustes técnicos al diseño y mesas de diálogo social con la comunidad, debido a la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas.

Gracias a este proceso, hoy se ejecuta un proyecto ajustado a las condiciones reales del canal y a las necesidades del sector, permitiendo avanzar de manera segura y responsable.

Durante su visita, el mandatario resaltó que el puente responde a una solicitud histórica de la comunidad y mejora de manera directa la movilidad del sector.

“Este puente facilita la movilidad de cientos de familias que durante años pidieron una solución al deterioro de esta conexión. Aquí no solo estamos construyendo infraestructura, estamos dignificando la vida de una comunidad que merece obras bien hechas”, afirmó.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay reiteró el enfoque social de su gobierno.

“Nuestro gobierno es un gobierno con el oído puesto en la gente. Escuchamos, dialogamos y actuamos. Por eso hoy estamos aquí, en territorio, cumpliéndole a Las Palmeras y Las Palmeritas con una obra que transforma su día a día”.

Con esta visita, la Administración Distrital reafirma su compromiso con el desarrollo de obras que saldan deudas históricas, fortalecen la conectividad urbana y avanzan hacia una Cartagena más segura, conectada y resiliente.