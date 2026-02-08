Un muerto y seis heridos en ataque durante la Lectura del Bando en Betulia, Sucre

Un hombre abrió fuego en pleno evento público y dejó una víctima fatal y seis lesionados, entre ellos tres menores

Sincelejo

Un ataque armado interrumpió la tradicional Lectura del Bando en Betulia y dejó como saldo un muerto y seis heridos. El hecho ocurrió cerca de las 11:50 de la noche en el sector de Cinco Esquinas, donde un hombre ingresó a la multitud y disparó contra uno de los asistentes.

La víctima fatal fue identificada como Ángel David Méndez Ribón, de 20 años, residente en la vereda El Rodeo. Según el reporte, recibió cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Entre los heridos hay tres adolescentes, de 15 y 16 años, con lesiones en las piernas.

También resultaron heridas Johana Rodríguez, de 29 años, y Mary de la Ossa, de 27, ambas con impactos en extremidades. Jesús Torres presentó una lesión leve en la frente por el roce de un proyectil.

Las autoridades informaron que todos se encuentran estables.

El caso es investigado para establecer los móviles del ataque y dar con el responsable.

La gobernadora Lucy García ofrece una recompensa de 50 millones de

pesos por información que permita la identificación y captura del responsable.

“Lamento profundamente el hecho violento que cobró la vida de un joven de 20 años y dejó seis personas heridas en Betulia, en medio de la celebración de sus expresiones culturales. Mi solidaridad con su familia y con quienes resultaron heridos. Desde este momento ofrecemos hasta 50 millones de recompensa por información que permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables”, posteó la mandataria en su cuenta de X .

Indicó, además, que dio instrucciones a la Fuerza Pública para que, desde ya, Policía y Armada fortalezcan la seguridad del municipio con el despliegue de unidades especiales, judiciales y motorizadas, tanto en el casco urbano como en la zona rural.

“La Fuerza Pública tiene todo nuestro respaldo para actuar con firmeza y proteger a la comunidad”, enfatizó García Montes.