Tres personas resultaron quemadas en una explosión en la cocina de Comfamiliar Magangué

Según el reporte oficial de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar confirmaron que se presentó una explosión en las instalaciones del Centro Recreacional Baracoa.

Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas y fueron atendidas de manera inmediata por el personal presente en el lugar. Posteriormente, fueron trasladadas a un centro asistencial, donde actualmente reciben la atención médica correspondiente.

Al parecer los afectados presentan quemaduras de segundo y tercer grado y se encuentran estables, pero uno tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Comfamiliar reitera su compromiso con el bienestar y la seguridad de las familias bolivarenses y expresa su solidaridad con las personas afectadas y sus seres queridos. Este hecho es ajeno a la voluntad de la entidad, que continuara colaborando con las autoridades y brindando el acompañamiento necesario.