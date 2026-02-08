Tras bombardeo al ELN, Fuerzas Militares hallan un búnker del grupo criminal en el Catatumbo

Luego de un bombardeo contra estructuras del ELN en zona del Catatumbo , tropas de las Fuerzas Militares ingresaron al área y hallaron un búnker y refugio subterráneo utilizado por esa guerrilla como punto de protección y operación.

En el video conocido por este medio se observan varias estructuras construidas con troncos, costales y tierra compactada, acondicionadas como refugios bajo tierra.

El búnker estaba camuflado entre la vegetación y reforzados con madera y sacos de arena, lo que evidencia que eran posiciones preparadas para resistir ataques aéreos y operaciones terrestres.

Las imágenes también dejan ver trincheras conectadas a zonas de campamento donde fueron encontrados elementos logísticos, morrales y material de guerra que sería utilizado por integrantes del ELN.

Algunos espacios estaban cubiertos con lonas y telas camufladas, lo que sugiere permanencia prolongada de la estructura guerrillera en el lugar y un nivel de fortificación significativo.

De acuerdo con información oficial de las Fuerzas Militares, la operación se desarrolló en zona rural de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, y permitió neutralizar a ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN: siete murieron en desarrollo de operaciones y uno fue capturado.

Durante la ofensiva conjunta, que contó con despliegue terrestre del Ejército y la Policía y apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, también fueron incautados 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y 202 granadas adaptadas para drones.

Según inteligencia militar, la estructura estaría vinculada a secuestros, extorsiones, homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en la región.

Vea el video del momento en el que es encontrado el búnker: