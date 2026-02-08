Tras bombardeo al ELN, Fuerzas Militares hallan un búnker del grupo criminal en el Catatumbo
La ofensiva militar continúa contra el ELN en Norte de Santander.
Luego de un bombardeo contra estructuras del ELN en zona del Catatumbo, tropas de las Fuerzas Militares ingresaron al área y hallaron un búnker y refugio subterráneo utilizado por esa guerrilla como punto de protección y operación.
En el video conocido por este medio se observan varias estructuras construidas con troncos, costales y tierra compactada, acondicionadas como refugios bajo tierra.
El búnker estaba camuflado entre la vegetación y reforzados con madera y sacos de arena, lo que evidencia que eran posiciones preparadas para resistir ataques aéreos y operaciones terrestres.
Las imágenes también dejan ver trincheras conectadas a zonas de campamento donde fueron encontrados elementos logísticos, morrales y material de guerra que sería utilizado por integrantes del ELN.
Algunos espacios estaban cubiertos con lonas y telas camufladas, lo que sugiere permanencia prolongada de la estructura guerrillera en el lugar y un nivel de fortificación significativo.
De acuerdo con información oficial de las Fuerzas Militares, la operación se desarrolló en zona rural de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, y permitió neutralizar a ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN: siete murieron en desarrollo de operaciones y uno fue capturado.
Durante la ofensiva conjunta, que contó con despliegue terrestre del Ejército y la Policía y apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, también fueron incautados 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y 202 granadas adaptadas para drones.
Según inteligencia militar, la estructura estaría vinculada a secuestros, extorsiones, homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en la región.