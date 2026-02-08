Super Bowl 2026: ¿Habrá más artistas en el show de medio tiempo aparte de Bad Bunny?

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la edición 60 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Se trata de la final de la National Football League o más conocida como NFL, la máxima categoría de fútbol americano, y la más reconocida también, en el mundo, proveniente de Estados Unidos.

Es así como año a año este partido se disputa luego de que fases como la regular y los play offs lleguen a su fin y definan los dos equipos que buscarán quedarse con el mítico trofeo Vince Lombardi.

Para esta ocasión, se enfrentan los Patriots de Nueva Inglaterra, que llegan con la convicción de convertirse en los más veces campeones de la NFL teniendo en cuenta que tienen 6 títulos, ante los Seahawks de Seattle que buscan sumar un segundo Super Bowl.

Además de ser un evento deportivo, este también suele ser muy esperado por los fanáticos de la música. Esto, por cuenta del show de medio tiempo que siempre deja momentos estelares e imperdibles.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Históricamente cada edición del Super Bowl ha tenido shows de medio tiempo que van a cargo de artistas muy relevantes de la industria musical de la época.

Para esta edición, será Bad Bunny, artista puertoriqueño, el encargado de este show, que estaría presentándose en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, hacia las 8:00 u 8:30 de la noche en Colombia.

En el marco de los Premios Grammy, donde Bad Bunny destacó por ser uno de los artistas con más galardones, se refirió a lo que será su presentación de este domingo, afirmando: “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta, lo que la gente siempre puede esperar de mí. Por supuesto, habrá mucho de mi cultura. No quiero dar ningún spoiler, ¡pero va a ser divertido! Sé que dije que la gente tiene cuatro meses para aprender español, pero no, solo vengan preparados para bailar".

Sin embargo, además de Bad Bunny, otros artistas brillarán en el Super Bowl.

Otros artistas en el Super Bowl

La banda de punk rock Green Day será la encargada de dar la apertura del evento. Se espera que interpreten alguno de sus clásicos como ‘American Idiot’, ‘Boulevard of Broken Dreams’ y ‘Wake Me Up When September Ends’.

Además, Charlie Puth, una de las voces más reconocidas del pop por canciones como ‘Attention’, ‘We Don’t Talk Anymore’ y ‘See You Again’ será quien interprete el himno nacional.

También estará Brandi Carlile ganadora de 11 premios Grammy interpretará ‘America the Beautiful’.

Asimismo, llegará Coco Jones, artista destacada en el género R&B, quien interpretará el himno conocido como ‘Lift Every Voice and Sing’.

¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl en Colombia?

Para ver el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en Colombia, se debe estar suscrito a plataformas de streaming como Disney+, lugar en donde se transmitirá el partido por ESPN.

Posteriormente, se podrá ver la retransmisión por plataformas como YouTube.