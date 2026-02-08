El precio de las entradas del Super Bowl se disparó hasta los 18.000 dólares

El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3.100 y más de 18.000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

El asiento más barato para ver la gran final del fútbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vendía por 3.100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos ‘VIP’ y los de los mejores sectores del Levi’s Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.

Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman’s Wharf.

Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60. EFE