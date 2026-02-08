Sicario acabó con la vida de un joven en el barrio La Ceiba Norte de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de sicariato en el que un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras departía con otras personas el barrio Ceiba Norte.

“En la noche del 7 de febrero se presentó un hecho de homicidio con arma de fuego en zona urbana de Ibagué, carrera octava número 138 – 05 barrio Ceiba Norte donde perdió la vida una persona de sexo masculino”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante encargado del Distrito Uno de Policía METIB.

Según el oficial, esta persona fue atacada a tiros por otro hombre que llegó al lugar donde se encontraba la víctima, causándole la muerte de manera inmediata, el agresor huyó del lugar en una motocicleta.

“La persona fallecida registra tres anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y feminicidio, los actos urgentes fueron realizados por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI que adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias y la identificación del responsable de este hecho”, puntualizó el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero.

Este caso se suma a los hechos violentos que se registraron en la noche del pasado viernes 6 de febrero en el que dos personas fueron heridas con arma de fuego cuando se desplazaban en un vehículo por la calle 80 con avenida Guabinal y el asesinato de otro ciudadano en medio de una pelea en el barrio Ciudadela Simón Bolívar, en este mismo caso otra persona resultó herida con arma traumática.