Sankofa Danzafro: la danza afrocolombiana que le habla al mundo

Rafael Palacios es coreógrafo, investigador y director de Sankofa Danzafro, una de las compañías de danza afrocolombiana más reconocidas del país. Desde Medellín, su trabajo ha recorrido escenarios de África, Asia y Europa, construyendo un lenguaje escénico que articula tradición, contemporaneidad y memoria ancestral.

En A Vivir Que Son Dos Días, Rafael Palacios explicó que su propuesta va más allá del espectáculo. “Bailamos más que para ser vistos: bailamos para ser escuchados”; A través de la danza, Sankofa busca romper estereotipos y dignificar los cuerpos y las historias de las comunidades negras, que con frecuencia han sido exotizadas o reducidas a lo meramente folclórico.

El coreógrafo destacó la importancia de reconocer la raíz africana presente en la identidad colombiana y compartió cómo la compañía se ha consolidado también como un espacio pedagógico, abierto a quienes desean aprender y comprender las danzas afrocolombianas desde el respeto, el conocimiento y la conciencia histórica.

Sankofa Danzafro se prepara para nuevas presentaciones internacionales en Noruega y Hong Kong, reafirmando que la danza afrocolombiana no es una moda, sino una expresión viva, política y profundamente humana