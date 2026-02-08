Procuraduría pide respuestas sobre compromisos incumplidos con el Chocó ante anuncio de nuevo paro

La Procuraduría General de la Nación solicitó informes a varias instituciones del Gobierno con el fin de conocer el estado preciso y concreto de los 121 compromisos que se suscribieron hace varios años con el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó.

Lo anterior, luego del anuncio de paro cívico decretado que comenzaría el próximo 12 de febrero en todo el departamento, precisamente ante las denuncias de incumplimientos de dichos acuerdos que incluyen promesas para mejorar la situación social en el departamento por medio de proyectos de inversión.

“El Ministerio Público instó a los asistentes a definir una ruta que permita solucionar los reclamos presentados por la población chocoana, para garantizar el respeto de sus derechos y cerrar las brechas existentes en materia de inversión territorial en esa región” señaló el ente de control.

La Procuraduría expresó su preocupación porque muchos de esos acuerdos siguen sin tener ningún tipo de avance a más de 10 años de su firma, u otros, presentan un avance incipiente, lo cual ha reactivado el malestar social de la comunidad chocoana.

Y es que precisamente, el Comité Cívico del Chocó anunció la convocatoria a paro afirmando que los proyectos de inversión que se tenían destinados fueron cambiados a última hora el año pasado. Es más, acusaron al Ministerio del Interior de incumplir y generar el “fracaso” de las reuniones convocadas para los pasados 26 y 27 de enero en las que se buscaba solucionar esa situación.

“De no verse satisfechas las aspiraciones de nuestro pueblo, antes de la fecha indicada, aspiramos contar con la participación activa de todas las fuerzas vivas de la región para evitar una nueva injusticia por parte del gobierno que ayudamos a elegir mayoritariamente” se lee en la declaración del Comité.

Con miras a calmar la situación, la Procuraduría definió que el Ministerio del Interior cite para el próximo 10 de febrero un Comité de Seguimiento a los acuerdos. La reunión se desarrollará en Quibdó.