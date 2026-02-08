Ordenan evacuar nuevos barrios en la margen izquierda de Montería

Montería

La emergencia por el aumento del nivel del río Sinú llevó al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, a ordenar la evacuación inmediata de las viviendas ubicadas entre las carreras 7W y 9W, en la margen izquierda.

La decisión se toma después de que las autoridades confirmaron un incremento sostenido del caudal a la altura de la troncal que comunica Pitolandia con el barrio El Dorado.

La zona ordenada para evacuación incluye los barrios El Tambo, El Rosario, Alboraya, Campo Alegre, El Campano, Casita Nueva, Las Viñas, Villa Real, El Amparo, Puente No. 2, Río de Janeiro, Rosario y Magdalena.

Las familias deben salir de manera organizada y llevar únicamente lo indispensable, indicó la Alcaldía.

La administración advirtió que la Comuna 2 también debe mantenerse en alerta, pues no se descartan nuevas evacuaciones en las próximas horas.Mientras tanto, operarios y organismos de socorro trabajan en la construcción de barreras y jarillones para evitar que las aguas sobrepasen la troncal y se desvíen hacia sectores poblados.

Sobre la carrera 9W, considerada vía principal del sector, avanzan obras de contención y elevación de jarillones.

Esta vía permanece restringida, tanto por el riesgo de inundación como por el movimiento de maquinaria pesada que opera en la zona.

Para facilitar la movilidad, la Alcaldía mantiene los cambios temporales en los sentidos viales:

Puente Metálico: solo margen izquierda → margen derecha.

Puente Segundo Centenario: solo margen derecha → margen izquierda.

Además, se prohíben cierres de vías o bloqueos comunitarios que puedan impedir evacuaciones o el paso de equipos de emergencia. La carrera 1W fue habilitada como vía colectora principal para las familias que deben salir del sector.

La Alcaldía reiteró el llamado a la calma y pidió evitar desplazamientos innecesarios hacia la margen izquierda, insistiendo en que cualquier intervención no autorizada podría agravar la situación.