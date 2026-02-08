¡Ojo, conductores! Estas han sido las vías del país más afectadas por las emergencias de lluvias

En medio de la ola invernal que atraviesan distintas regiones del país, diversas vías se han visto afectadas, dificultado el tránsito en 13 segmentos viales en los departamentos de Magdalena, Huila, Córdoba, Cundinamarca y Santander.

Según el reporte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los equipos de asistencia de cinco concesiones carreteras vienen adelantando la remoción de árboles, material rocoso, deslizamientos de tierra y pérdidas de banca, y trabajan en la adecuación de la infraestructura vial (puentes y carreteras) que permitan a los ciudadanos viajar de forma segura.

Las zonas con mayores dificultades este sábado son Córdoba, donde hay cierre total en el Puente Jalisco ubicado en Puerto Rey - Montería.

Así mismo, el proyecto Tercer Carril tiene un carril cerrado en el PR88+560 y PR78+450 sentido Bogotá - Girardot.

“Les pedimos a los conductores abstenerse de transitar por estos sectores y acatar estrictamente las recomendaciones impartidas por las autoridades de tránsito y personal operativo, con el fin de salvaguardar su integridad y la de sus acompañantes”, señaló Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI.

En este mismo sentido, el funcionario agregó que espera que muy pronto, gracias al equipo técnico en terreno, se restablezca el tránsito de manera segura en los sectores afectados.

Estas han sido las vías afectadas: