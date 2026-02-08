Cuba cierra hoteles y reubica turistas tras decretar emergencia por crisis energética

El Gobierno puso en marcha el plan de emergencia ante el desabastecimiento de combustible. Foto: AFP. / YAMIL LAGE

El Gobierno de Cuba empezó a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones como parte de las medidas adoptadas ante el asedio petrolero de EE.UU.

Esto sucede luego de que el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga asegurara en televisión estatal que “se ha diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas, y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos en nuestro país”.

Aunque en su momento no especificó detalles sobre esta “compactación” de la infraestructura turística, fuentes anónimas confirmaron a EFE que desde el 7 de febrero de 2026 se están cerrando hoteles y reubicando a los turistas internacionales en otros centros.

Esta situación afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla. Entre las principales cadenas hoteleras que operan en Cuba están las españolas Meliá e Iberostar, y la canadiense Blue Diamond, entre otras.

Plan de emergencia

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar los combustibles necesarios para nutrir la generación distribuida.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Luego, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aumentó la presión al firmar el 29 de enero una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

Para enfrentar este escenario, el Gobierno puso en marcha el plan de emergencia ante el desabastecimiento de combustible que abarca también racionar la venta de combustible, priorizar el teletrabajo e implementar clases semipresenciales en las universidades.

Este paquete anticrisis toma como referencia las “indicaciones” del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Al anunciarlo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rescató el concepto de “opción cero”, el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de “cero petróleo”.

Este implicaba un racionamiento extremo, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado y la autosuficiencia alimentaria.