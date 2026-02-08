Lluvias generan emergencias viales e inundaciones en al menos cinco municipios del Huila

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y afectaciones viales en varios municipios del Huila; autoridades avanzan en la atención de las emergencias.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila entregó un informe preliminar de afectaciones tras las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, que provocaron emergencias en distintos municipios del departamento.

Uno de los principales reportes corresponde a las afectaciones viales en la Ruta 45, sector Los Altares, donde continúa el trabajo de maquinaria de la concesión vial. Aunque avanzan las labores de remoción, el paso permanece habilitado de manera controlada por un solo carril, mientras se restablece completamente la movilidad.

Asimismo, se presentaron daños en vías terciarias de los municipios de Saladoblanco y Elías, las cuales están siendo atendidas con maquinaria de las administraciones municipales.

En cuanto a emergencias por inundaciones, el municipio de La Plata registra una de las situaciones más complejas: aproximadamente 50 viviendas resultaron afectadas tras la creciente súbita de la quebrada La Azufrada. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios adelanta el censo para determinar el nivel de afectación y las necesidades de las familias damnificadas.

Otro caso se presentó en el municipio de Timaná, donde una creciente súbita dejó 22 viviendas y 10 locales comerciales afectados. En esta zona, los organismos de socorro también avanzan en el inventario de daños para establecer el balance final.

Adicionalmente, se reportó un nuevo desprendimiento de tierra en la vía Oporapa – Saladoblanco, corredor que ya fue habilitado con tránsito restringido a un solo carril.

Frente a la situación de los embalses, la Oficina de Gestión del Riesgo informó que Betania y El Quimbo mantienen niveles normales, sin novedades hasta el momento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a estar atenta ante la temporada de lluvias, reportar cualquier emergencia y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a estar atenta ante la temporada de lluvias, reportar cualquier emergencia y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro.